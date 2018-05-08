مصادر: أمريكا تنسحب من اتفاق إيران وتتيح وقتا قبل إعادة فرض العقوبات

2018/05/08 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مساعدون في الكونغرس الأمريكي إن مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصلوا بأعضاء

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