الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


مصادر: أمريكا تنسحب من اتفاق إيران وتتيح وقتا قبل إعادة فرض العقوبات
2018/05/08 | 21:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مساعدون في الكونغرس الأمريكي إن مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصلوا بأعضاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: أمريكا تنسحب من اتفاق إيران وتتيح وقتا قبل إعادة فرض العقوبات) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: أمريكا تنسحب من اتفاق إيران وتتيح وقتا قبل إعادة فرض العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
⋙ الصدر "يزلزل الأرض" والجبوري يتخوف من "سطوة السلاح" في الانتخابات
⋙ ترامب يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ويهدد بفرض عقوبات
⋙ ترمب يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ويهدد بفرض عقوبات
⋙ الاتحاد الاوروبي يدافع عن الاتفاق النووي الايراني ويؤكد عزمه المحافظة عليه
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - بعثة المنتخب السعودي تتجه إلى قادش استعدادا لمواجهة الجزائر
⋙ بالفيديو.. المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس الوزراء
⋙ بالصورة ..ماهي هدية النائب قتيبة الجبوري لناخبيه ؟
الأكثر شيوعا