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قطع طريق اربيل شقلاوة بسبب سيول الامطار وإنهيار كتل جبلية
2018/05/08 | 21:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ اربيل أعلنت مديرية مرور اربيل ، الثلاثاء، عن قطع الطريق الرئيس بين أربيل وشقلاوة بسبب شدة هطول الامطار وإنهيار كتل جبلية.وشهدت شوارع مدينة أربيل، الاربعاء الماضي، فيضانات جراء موجة الامطار التي اجتاحت المنطقة وأدت إلى غرق العديد من السيارات والمنازل

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