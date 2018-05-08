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ترامب يعلن رسميا الانسحاب من البرنامج النووي وفرض عقوبات على ايران
2018/05/08 | 21:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترامب يعلن رسميا الانسحاب من البرنامج النووي وفرض عقوبات على ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/08 | 21:25.

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