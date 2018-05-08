2018/05/08 | 21:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترامب يعلن رسميا الانسحاب من البرنامج النووي وفرض عقوبات على ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/08 | 21:25.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن رسميا الانسحاب من البرنامج النووي وفرض عقوبات على ايران) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن رسميا الانسحاب من البرنامج النووي وفرض عقوبات على ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن رسميا الانسحاب من البرنامج النووي وفرض عقوبات على ايران) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن رسميا الانسحاب من البرنامج النووي وفرض عقوبات على ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).