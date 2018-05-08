2018/05/08 | 21:25

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكيان الصهيوني يثار ذعراً ويحضر الملاجئ بعد رصد تحركات ايرانية في سورية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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