2018/05/08 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: النظام الايراني مول الفوضى ووعوده كانت كاذبة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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