الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


ترامب: النظام الايراني مول الفوضى ووعوده كانت كاذبة
2018/05/08 | 21:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: النظام الايراني مول الفوضى ووعوده كانت كاذبة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: النظام الايراني مول الفوضى ووعوده كانت كاذبة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: النظام الايراني مول الفوضى ووعوده كانت كاذبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).


كامل التفاصيل في: وكالة صدى الاعلام ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
⋙ الصدر "يزلزل الأرض" والجبوري يتخوف من "سطوة السلاح" في الانتخابات
⋙ ترامب يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ويهدد بفرض عقوبات
⋙ ترمب يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ويهدد بفرض عقوبات
⋙ الاتحاد الاوروبي يدافع عن الاتفاق النووي الايراني ويؤكد عزمه المحافظة عليه
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - بعثة المنتخب السعودي تتجه إلى قادش استعدادا لمواجهة الجزائر
⋙ بالفيديو.. المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس الوزراء
⋙ بالصورة ..ماهي هدية النائب قتيبة الجبوري لناخبيه ؟
الأكثر شيوعا