التجارة تستمر ببيع وتسويق السيارات والمبيعات تجاوزت (5) مليار دينار

2018/05/08 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التجارة عن استمرار الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن ببيع وتسويق سيارات الصالون والاليات والمعدات والمكائن الى دوائر الدولة والمواطنين خلال شهر نيسان الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان ان "الشركة قامت بتسويق 52 سيارة الى دوائر الدولة من سيارات الصالون والبيك اب واللوريات والسيارات الحقلية وبقيمة مالية بلغت (1.776.118.000) دينار، اضافة الى استمرارها بتسويق سيارات الصالون (خصوصي - اجرة ) للمواطنين المصنعة بمصانع الشركة او من القطاع الخاص".

واضافت ان "مجموع السيارات المباعة الى المواطنين بشكل اجمالي بلغت (188) سيارة مختلفة الانواع والمنشئ، بقيمة (2.343.767.278) دينار عراقي".

وتابعت، ان الشركة قامت وخلال الشهر ذاته ببيع خمس شفلات نوع ليبهير طراز l550 بسعر (1.395.175.000) دينار وكذلك تسويق مبيعاتها من الادوات الاحتياطية بمبلغ (41.988.190) دينار.

واشارت الوزارة الى ان "ساحة خزن المثنى قامت بتجهيز انواع مختلفة من السيارات الصالون والبيك اب والحمل حيث تم تجهيز سيارات مبيسوبيشي بيك اب عدد (4) وسيارة هونداي لوري حمل بعدد (1) الى تربية كركوك ، وتجهيز سيارة نيسان بيك اب دبل قماره الى شركة مصفى الوسط وتجهيز (15) سيارة نوع هونداي سنتافي دفع رباعي الى وزارة النفط.



انتهى/ ع

المصدر: وكالات

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