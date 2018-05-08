الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


روحاني: سنقوم بالتخصيب الصناعي في المستقبل دون أي قيود
2018/05/08 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: سنقوم بالتخصيب الصناعي في المستقبل دون أي قيود) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: سنقوم بالتخصيب الصناعي في المستقبل دون أي قيود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).


كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مظلة جوية من طيران الجيش لحماية الانتخابات في كركوك
⋙ روحاني يصدر تعليمات الى فريقه النووي "للقيام بماهو ضروري" {موسع}
⋙ روحاني: الاتفاقية باتت بيننا وخمس دول بعد انسحاب أمريكا
⋙ روسيا: قرار ترامب حول الاتفاق النووي تهديد للأمن الدولي
⋙ الجيش الإسرائيلي يفتح الملاجئ بالجولان ويستدعي جنود الاحتياط
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - بعثة المنتخب السعودي تتجه إلى قادش استعدادا لمواجهة الجزائر
⋙ بالفيديو.. المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس الوزراء
⋙ بالصور.. ام الربيعين تحتفل بمهرجان الربيع
الأكثر شيوعا