محمد بوجنال - أشكال الدولة السلبية العربية

2018/05/08 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بوجنال أشكال الدولة السلبية العربيةعدوة العقل تتطور المجتمعات أو تتخلف وفقا لمدى فهمها واستخدامها العقل كقدرة يحكمها منطق الإنفجار.فالعقل، لا كوجود، وإنما كتاريخ يسكن السؤال والجواب كتعدد يمكن أن يكون، عند حسن التصور والتوظيف، استجابة لحاجيات الشعوب العربية، ويمكن أن يكون عرقلة، عند سوء التصور والتوظيف، نكرانا وإقصاء للحاجيات تلك؛ وعليه، فالعقل، في حد ذاته، طاقة غير مؤذية للجماد والنبات والح......

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