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ممثلو الحوكمة الالكترونية الكندية يناقشون في ميسان نقل الصلاحيات
2018/05/08 | 22:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة)/علي  قاسم الكعبي/..

شارك ممثلو الحوكمة الالكترونية الكندية،الثلاثاء، الحكومة المحلية في ميسان مسالة نقل الصلاحيات من الوزارات الى محافظة ميسان

وقال  مدير صحة ميسان الدكتور علي العلاق لـ(المستقلة) ناقشنا مع  محافظ ميسان على دواي  وبحضور الوفد الكندي  مسألة نقل الصلاحيات وآلية تشكيل اللجان الخاصة في الوزارات

واشار الى مناقشة  الملف وآلية التطبيق مع ممثلي معهد الحوكمة الكندي،للوزارات التي تم نقل الصلاحيات منها الى المحافظة

وبين العلاق ”  تم خلال الاجتماع مناقشة مسالة تأخير الرواتب ومفردات ملاك دائرتنا لغرض المصادقة وإرساله الى وزارة المالية”

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