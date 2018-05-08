2018/05/08 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من - سالي إسماعيل:

مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني، مهاجماً النظام السياسي في طهران.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه سيوقع على مذكرة من أجل البدء في فرض عقوبات اقتصادية على النظام الإيراني.

وأضاف أن الدول التي تساعد إيران يمكن أن تخضع أيضاً للعقوبات.

ووصف الرئيس الأمريكي الصفقة النووية مع إيران بأنها "كارثية" مضيفاً أنها أحادية الاتجاه ولن تحقق السلام.

واستبعد ترامب أن يكون الاتفاق الخاطئ على حد وصفه، وضع حداً لسلوك إيران النووي مشيراً إلى أن طهران استفادت من الصفقة كونها ساعدتها على تخصيب اليورانيوم.

وكتب ترامب في تغريدة عبر "تويتر" بالأمس أنه سيعلن قراره النهائي بشأن الاتفاق النووي مع طهران.

وكان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" حثا ترامب على البقاء في الإتفاق النووي مع طهران.

وأكد الرئيس الإيراني "حسن روحاني" أن رئيس الولايات المتحدة سيرتكب خطأ تاريخياً حال الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.

وكان الأمين العام لمنظمة أوبك "محمد باركيندو" حذر من إلغاء الاتفاق النووي الإيراني معتبراً هذه الخطوة ستشكل خطراً على الاقتصاد العالمي.

وتعهدت بالأمس ألمانيا وفرنسا الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران حتى إذا انسحبت واشنطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب ينسحب من الاتفاق النووي الإيراني ويفرض عقوبات ضد طهران) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب ينسحب من الاتفاق النووي الإيراني ويفرض عقوبات ضد طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).