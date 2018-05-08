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روحاني يعلن استمرار إيران بالاتفاق النووي إذا عاد على بلاده بالنفع
2018/05/08 | 22:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بقاء بلاده بالاتفاق النووي دون الولايات المتحدة شريطة أن تتأكد إيران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق.

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