روحاني يعلن استمرار إيران بالاتفاق النووي إذا عاد على بلاده بالنفع

2018/05/08 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بقاء بلاده بالاتفاق النووي دون الولايات المتحدة شريطة أن تتأكد إيران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق.

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