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ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران
2018/05/08 | 22:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- متابعة واع أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة رسميا من الاتفاق النووي مع إيران.

ووقع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.

وقال ترامب في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء حول مستقبل دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران: […]

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