ماكرون:فرنسا وألمانيا وبريطانيا يأسفون للقرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي

2018/05/08 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده إضافة إلى ألمانيا وبريطانيا، يشعرون بالأسف للقرار الأميركي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وكتب ماكرون في حسابه بموقع “تويتر”، إن “فرنسا وألمانيا وبريطانيا يأسفون للقرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني”، مبينا ان “نظام عدم انتشار الأسلحة النووية أصبح على المحك”.

واضاف ماكرون “سنعمل بشكل جماعي على إطار عمل أوسع يشمل الأنشطة النووية فيما بعد عام 2025، والاستقرار في الشرق الأوسط خاصة سوريا واليمن والعراق”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وقال ترامب في كلمة متلفزة، “بعد استشاراتي مع قادة المنطقة والعالم استنتجت أنّه لا يمكننا عبر هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على القنبلة”، مضيفاً “أعلن انسحابي من الاتفاق النووي”.

وأوضح ترامب: “الاتفاق لا يفعل أي شيء لمنع النشاط الإيراني المزعزع في المنطقة”.

وأكد: “خلال دقائق سأقوم بتوقيع مذكرة من أجل إعادة فرض العقوبات على إيران”.

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