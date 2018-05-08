زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يعلنون في بيان مشترك اتفاقهم على مواصلة تطبيق الصفقة النووية مع إيران

2018/05/08 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- متابعة واع أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفاقهم على مواصلة تطبيق التزامات دولهم بموجب الصفقة النووية مع إيران.

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