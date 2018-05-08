2018/05/08 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، بليغ أبو كلل، ان التيار سيحقق انتصاراً كاسحاُ بين القوائم الكبيرة في العرس الانتخابي يوم 12 آيار الجاري.وقال أبو كلل لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "صوتنا النهائي كان واضحاً لدعوة الشباب للخروج الى التغيير الحقيقي المنشود في المعادلة السياسية الصحيحة من خلال انتخاب الناجح المجرب".وأضاف "نحن تحدينا عندما انبثق الحكمة وعندما نزلنا لوحدنا الى الانتخابات واعتمدنا على الشباب"، مشيرا الى" اننا لا نعتمد على تمويل داخلي ولا خارجي وقرارنا الحكمة فقط يتخذه قائد الحكمة {السيد عمار الحكيم} ولا نعتمد على كيان سياسي ولا قوى سياسية، بل قرارنا بأيدينا".وتابع أبو كلل ان "تيارنا عريق لكنه متجدد انبثق قريبا والعراقة تؤكد الاعتماد على النفس، فاليوم نعتمد فقط على رجال {مؤسسة وقناة } الفرات ونسائنا للنزول الى الميدان ولا يستطيع احد استهدافه لانه لا يحتاج الى احد"، مستدركاً" نتكلم من موقع قوة بان العراق أولا واقصى مايمكن ان نهدد فيه هو حياتنا ونحن جندنا انفسنا وعوائلنا للعراق".وأشار "وصلتنا رسائل عتب عديدة بالذهاب بأنفسكم الى الوطنية ونحن نقول في الحكمة نحن عراقيون للنخاع ونقدر الجميع ولكن يبقى صوت العراق هو الأقوى ولن نسمح للاجندات الخارجية بان تتحكم بالعراق ولو دفعنا ذلك حياتنا".ولفت الى ان "الكثير من الاحزاب بعد انبثاق الحكمة بانكم سحقتم ولن تستطيعوا النهوض وكثيرون راهنوا اننا خاسرون، لكن نقول لهم اليوم ان الحكمة ستكون القائمة الأولى بين القوائم الكبيرة وستحقق انتصارا كاسحا وسنعطي درس حكيماً في المرحلة القادمة ".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو كلل: الحكمة سيحقق انتصاراً كاسحاً بين القوائم الكبيرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو كلل: الحكمة سيحقق انتصاراً كاسحاً بين القوائم الكبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).