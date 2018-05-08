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بالصور.. ام الربيعين تحتفل بمهرجان الربيع
2018/05/08 | 22:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأخبار المحلية

الثلاثاء 8 مايو 2018 | 10:02 مساءً

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بالصور..

ام الربيعين تحتفل بمهرجان الربيع

بغداد/..

احتفلت مدينة الموصل، الثلاثاء، بمهرجان الربيع السنوي، بمشاركة عدد من الوزارات والمنظمات والرياضيين.

وقال مصدر محلي لـ "عين العراق نيوز"، ان "أهالي مدينة الموصل نظموا، مساء اليوم الثلاثاء، مهرجان الربيع السنوي بمنطقة المنصة وسط المدينة".

وأضاف المصدر ان "مديرية شرطة نينوى وعدد من المنظمات الاجتماعية بالإضافة الى الوزارات وعدد من الرياضيين شاركوا في المهرجان".

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