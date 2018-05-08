امنية كركوك: هناك مظلة جوية من قبل الجيش في يوم الانتخابات

2018/05/08 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/ الغد برس:

اعلنت اللجنة الامنية في كركوك، اليوم الثلاثاء، وجود مظلة جوية من قبل طيران الجيش في يوم الانتخابات.

وذكر بيان لمحافظة كركوك، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "أنهت قبل قليل اللجنة الامنية العليا في محافظة كركوك اجتماعا ضم قادة الأجهزة الامنية الاتحادية والمحلية".

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واضاف انه "تم بحث جميع الأمور المتعلقة بالخطة الامنية الخاصة بالانتخابات بيوميها الخاص والعام".

واشار الى انه "تم الأخذ بنظر الاعتبار جميع الاحتمالات المتعلقة بالانتخابات، وستكون هناك مظلة جوية من قبل طيران الجيش والتنسيق ايضا مع التحالف الدولي بهذا الشأن".

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