السعودية تؤيد بيان ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

2018/05/08 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- متابعة واع اعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، تأييدها وترحيبها بالخطوات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي مع ايران وذكر بيان صادر عن الخارجية السعودية أن الرياض “تؤيد ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي”.[…]

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