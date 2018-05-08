روحاني:ترامب ليس وفيا ولا يحترم الاتفاقيات الدولية

2018/05/08 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، واصفا الأخير بأنه “ليس وفيا ولا يحترم الاتفاقيات الدولية”.

وقال روحاني، إن “قرار ترمب الليلة ينسجم مع سجل أمريكا في خرق الاتفاقات الدولية”، مشيرا إلى أن “الاتفاق لم يكن بين أمريكا وإيران بل كان اتفاقا دوليا”.

ووصف انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي بأنه “تتويج لمساعيها الحقيقية على الأرض”.

ورد على اتهام ترامب بأن إيران دولة راعية للإرهاب، بأن اتهم أمريكا بالتهمة ذاتها، مؤكد أن “التاريخ القريب شاهد على ذلك”.

وتوجه إلى شعبه الإيراني بالقول: “سنعمل على مواجهة أي تداعيات اقتصادية للقرار الأمريكي كي لا يتأثر شعبنا”.

وأوضح: “اتخذنا جملة من القرارات الاقتصادية تحسبا لهذا القرار الأمريكي”.

وأضاف: “أقول للشعب الإيراني أن لا يقلق على مستقبل بلده”.

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