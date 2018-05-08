روحاني: الحكومة الايرانية التزمت بكل تعهداتها حيال الاتفاق النووي

2018/05/08 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران- واع قال الرئيس الايراني حسن روحاني: أن الجمهورية الاسلامية الايرانية التزمت بجميع تعهداتها حيال الاتفاق النووي وذلك في كلمة له عقب اعلان الولايات المتحدة الاميركية خروجها من الاتفاق النووي.واكد روحاني في هذه الكلمة، ان الولايات المتحدة لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق ، مشیرا الى ان الاتفاق النووي هو اتفاق دولي […]

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