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أمنية كركوك تؤكد وجود مظلة جوية من قبل طيران الجيش في يوم الانتخابات
2018/05/08 | 22:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ كركوك

أعلنت اللجنة الامنية في كركوك، اليوم الثلاثاء، وجود مظلة جوية من قبل طيران الجيش في يوم الانتخابات.

وذكر بيان لمحافظة كركوك، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “أنهت قبل قليل اللجنة الامنية العليا في محافظة كركوك اجتماعا ضم قادة الأجهزة الامنية الاتحادية والمحلية”.

وأضاف أنه “تم بحث جميع الأمور المتعلقة بالخطة الامنية الخاصة بالانتخابات بيوميها الخاص والعام”.

وأشار إلى أنه “تم الأخذ بنظر الاعتبار جميع الاحتمالات المتعلقة بالانتخابات، وستكون هناك مظلة جوية من قبل طيران الجيش والتنسيق ايضا مع التحالف الدولي بهذا الشأن”.

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