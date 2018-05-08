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ترامب ينسحب من الاتفاق النووي ويوقع عقوبات جديدة ضد ايران
2018/05/08 | 22:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الايراني، فيما وقع على عقوبات جديدة ضد طهران.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، إن “الاتفاق النووي الايراني مليء بالعيوب وأخفق في منع إيران من تطوير الصواريخ، وأعلن انسحاب الولايات المتحدة الامريكية منه”.

وأكد ترامب، ضرورة “فعل شيء حياله، ووقف […]

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