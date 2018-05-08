2018/05/08 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحريري: تيار المستقبل حصل على 21 من مقاعد البرلمان مقارنة مع 33 من قبل صرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بأن الانتخابات التي شهدتها لبنان أعطت تيار المستقبل كتلة من 21 نائبا، مقارنة مع 33 مقعدا حصل عليها في آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2009.وأكد في مؤتمر صحافي أن إجراء لبنان للانتخابات يعد “إنجازا” بحد ذاته، وشدد على أن المرحلة القادمة تحمل “تحديات كبيرة”.وقال “أنا على رأس تيار المستقبل ومستمر بقيادة كل هذه التحديات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والانمائي”.وشدد على أنه تحالفه مع الرئيس اللبناني ميشال عون ثابت “لأن هذا التحالف يؤمّن الاستقرار”، كما دعا إلى استمرار التعاون بين جميع اللبنانيين للحفاظ على هذا الاستقرار.وعلى الرغم من الخسائر فان الحريري ما زال السياسي السني الأقوى بحصوله على أكبر كتلة في البرلمان المؤلف من 128 مقعدا مما يجعله المرشح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة.وقال الحريري “امد يدي لكل لبناني لتثبيت الاستقرار السياسي وتحسين المعيشة لكل اللبنانيين”.

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