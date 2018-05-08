2018/05/08 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة

دعت الامم المتحدة، الثلاثاء، الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع ايران بالوفاء والالتزام في تعهداتها.

وقال الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الامم المتحدة تدعو الدول الموقعة على الاتفاق النووي الايراني بالوفاء في التزاماتها”.

واضاف ان “الامم المتحدة تبدي قلقها إزاء الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران”.

وحث غوتيريش الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران على عدم التخلي عنه والبقاء ضمن الاتفاق”.

وكانت بريطانيا قد اعلنت التزامها بالاتفاق النووي مع ايران، حيث اعلنت رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي في بيان مشترك مع المانيا وفرنسا ان “الدول الثلاث تؤكد التزامها باتفاق إيران النووي وعدم التخلي عنه”.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد اعلن مساء اليوم انسحاب اميركا من الاتفاق النووي مع ايران، مهدداً في الوقت ذاته بفرض عقوبات اقتصادية على ايران، الامر الذي رد عليه الرئيس الايراني حسن روحاني، مؤكداً ان بلاده استعدت مسبقاً لهذا القرار وستواصل تخصيب اليورانيوم صناعياً.



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