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نتنياهو يشيد بقرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي
2018/05/08 | 22:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نثمن عالياً قرار ترمب

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