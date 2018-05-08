2018/05/08 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميلانو- متابعة واع دعا رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني اليوم الثلاثاء إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المبرم العام 2015 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.وقال جنتيلوني على تويتر: “الاتفاق يسهم في تحقيق الأمن في المنطقة ويوقف الانتشار النووي”، مضيفا أن “إيطاليا ستقف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء إيطاليا يدعو للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء إيطاليا يدعو للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).