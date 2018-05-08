2018/05/08 | 22:50

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علماء يثبتون أخطار تغير مدار الأرض

المعلومة/ متابعة

يتوسع مدار الأرض قليلا كل 405 آلاف سنة بسبب تأثير جاذبية كوكبي المشتري والزهرة، وهذا ما يغير مناخ كوكب الأرض.

ويؤكد علماء من جامعة روتجرز الأمريكية أن هذا التوسع في مدار الأرض يغير المناخ ويؤدي إلى انقراض جماعي لأنواع كثيرة من الكائنات الحية.

وتم اكتشاف توسع مدار الأرض كل 405 آلاف سنة بناء على حسابات تحرك الكواكب في مجرة درب التبانة.



لكن نتائج المحاكاة النظرية لحركة الكواكب أثبتت صحتها لـ 50 مليون سنة الأخيرة فقط.



ويرتبط توسع مدار الأرض أيضا بتموضع الأقطاب المغناطيسية لكوكب الأرض بحسب العالم، دينيس كينت، مشرف البحث.

وحصل الباحثون على بيانات أكثر تفصيلا عن التغيرات في تموضع الأقطاب المغناطيسية للأرض من تحليل الرواسب في حوض صدع أريزونا، ومن رواسب نيوآرك (نيوجرسي)، حيث استخرجوا عينات شوائب معدن الزركون من أكسيد الحديد الأسود من العصر الترياسي قبل 253-202 مليون سنة.

وجاءت النتائج موافقة للحسابات النظرية، ما يؤكد إمكانية استخدامها في التعرف الدقيق على الأحداث التي جرت على سطح الأرض، بما في ذلك الانقراضات الجماعية التي حصلت في العصر الجوراسي عندما اختفت أنواع كثيرة من الحيوانات بسبب اختفاء موائلها البيئية الطبيعية.



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