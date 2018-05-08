الاستخبارات العسكرية: القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة الزنكورة بجزيرة الرمادي

2018/05/08 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات العسكرية: القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة الزنكورة بجزيرة الرمادي08 May,2018أفاد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكن من القاء القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة الزنكورة بجزيرة الرمادي - الانبار وهما من المطللوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤/١ إرهاب".

كما عثرت على نفق كان يستخدمه عصابات داعـش للاختفاء والتنقل في منطقة البو هايس بالرمادي.

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