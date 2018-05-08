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ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر في منفذ الشيب
2018/05/08 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك مركز كمرك الشيب الحدودي في محافظة العمارة اليوم الثلاثاء 2018/5/8 عن تمكنها  بالتعاون مع شرطة الكمارك من ضبط مواد مخدرة .

وقال بيان عن الهيئة ان المواد كانت من نوع((ترياق و اقراص B2 )) بحوزة مسافر أيراني الجنسية .

وأشار الى احالته الى الجهات المختصة لأتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

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