الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


الإمارات تعلن موقفها تجاه قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
2018/05/08 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بيانا أعلنت فيه دعمها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تعلن موقفها تجاه قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تعلن موقفها تجاه قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مظلة جوية من طيران الجيش لحماية الانتخابات في كركوك
⋙ روحاني يصدر تعليمات الى فريقه النووي "للقيام بماهو ضروري" {موسع}
⋙ روحاني: الاتفاقية باتت بيننا وخمس دول بعد انسحاب أمريكا
⋙ روسيا: قرار ترامب حول الاتفاق النووي تهديد للأمن الدولي
⋙ الجيش الإسرائيلي يفتح الملاجئ بالجولان ويستدعي جنود الاحتياط
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - بعثة المنتخب السعودي تتجه إلى قادش استعدادا لمواجهة الجزائر
⋙ بالفيديو.. المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس الوزراء
⋙ بالصور.. ام الربيعين تحتفل بمهرجان الربيع
الأكثر شيوعا