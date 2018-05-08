الإمارات تعلن موقفها تجاه قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

2018/05/08 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بيانا أعلنت فيه دعمها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

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