تعرض نائبة لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي

2018/05/08 | 23:00

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08/05/2018

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(المستقلة)..تعرضت النائب زيتون الدليمي والمرشحه ضمن ائتلاف الوطنية الى محاولة اغتيال بهجوم انتحاري ورمي بالرصاص بمنطقة هورجب مساء اليوم.

وذكر مصدر ان المحاولةاتمت لقاء حضور الدليمي تجمعا اقامه مؤيدوها ، مبينا ان الحادث ادى الى اضرار بعجلتها بدون خسائر بشرية حيث قامت قوات الجيش بمعالجة الموقف اثناء تواجدهم في لحظه وقوع الحادث

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