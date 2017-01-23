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تعرض نائبة لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي
2018/05/08 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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08/05/2018

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(المستقلة)..تعرضت النائب زيتون الدليمي والمرشحه ضمن ائتلاف الوطنية الى محاولة اغتيال بهجوم انتحاري ورمي بالرصاص بمنطقة هورجب مساء اليوم.

وذكر مصدر ان المحاولةاتمت لقاء حضور الدليمي تجمعا اقامه مؤيدوها ، مبينا ان الحادث  ادى الى اضرار بعجلتها بدون خسائر بشرية حيث قامت قوات الجيش بمعالجة الموقف اثناء تواجدهم في لحظه وقوع الحادث

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