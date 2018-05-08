2018/05/08 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الإسرائيلي يفتح الملاجئ بالجولان ويستدعي جنود الاحتياط..يتبع

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