روسيا: قرار ترامب حول الاتفاق النووي تهديد للأمن الدولي

2018/05/08 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو- متابعة واع في أول ردها على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، اعتبرت روسيا أن هذه الخطوة تمثل تهديدا للأمن الدولي، مؤكدة مواصلة الجهود للحفاظ على الصفقة.وقال مصدر من الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: “إن هذا الإجراء انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقات الدولية وعمل يقوض سمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.وأضاف المصدر: […]

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