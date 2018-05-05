2018/05/08 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق- متابعة واع قال مصدر عسكري سوري، مساء اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما في منطقة الكسوة بريف دمشق، بحسب ما نقلته عنه وكالة الانباء السورية الرسمية.في غضون ذلك، افاد شهود عيان في تصريحات صحفية بأن انفجارا ضخما وقع في نقطة تابعة للجيش السوري قرب الكسوة بريف دمشق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لصاروخين إسرائيليين بريف دمشق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لصاروخين إسرائيليين بريف دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).