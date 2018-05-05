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مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لصاروخين إسرائيليين بريف دمشق
2018/05/08 | 23:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دمشق- متابعة واع قال مصدر عسكري سوري، مساء اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما في منطقة الكسوة بريف دمشق، بحسب ما نقلته عنه وكالة الانباء السورية الرسمية.

في غضون ذلك، افاد شهود عيان في تصريحات صحفية بأن انفجارا ضخما وقع في نقطة تابعة للجيش السوري قرب الكسوة بريف دمشق.

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