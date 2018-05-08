المركز العراقي لدعم حرية التعبير :رئيس شبكة الاعلام العراقي يتسبب بحبس محلل سياسي لمدة عام ويطالب بعفو خاص

2018/05/08 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان المركز العراقي لدعم حرية التعبير وبشدة، الاسلوب غير المهني الذي يقوم به رئيس شبكة الاعلام العراقي مجاهد ابو الهيل بحق موظفي الشبكة، خاصة الذين يعبّرون عن آرائهم في نقد الاداء ومحتوى الخطاب في مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة في مظاهرات لذات الشأن.

إذ أقام دعوى قضائية في وقت سابق على الأكاديمي والمحلل السياسي (محمد نعناع حسن)، بسبب مشاركته في مظاهرات إحتجاجية على اداء شبكة الاعلام العراقي، حيث حكمت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية على الاكاديمي والمحلل السياسي (محمد نعمان حسن) بالحبس لمدة سنة واحدة.

وفي الوقت الذي يرفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير إجراء رئيس شبكة الاعلام العراقي، فانه يحترم قرار القضاء العراقي.

وأصدر رئيس شبكة الاعلام العراقي (مجاهد ابو الهيل بدر) اعماما لجميع مديريات وأقسام الشبكة يعلن به حكم أحد الأشخاص، ويبلغهم بمضمون القرار القضائي وتفصيلاته ويوجههم بالالتزام بعدم المشاركة في تظاهرات ضد رئيس الشبكة.

وفي الوقت الذي يستغرب المركز العراقي لدعم حرية التعبير من اجراء الاعمام، فإنه يفسر هذا التعميم بأنه تهديدا للصحفيين العاملين بالشبكة ويعده تذكيراً بأساليب القمع الديكتاتورية غير المهنية، كون التعبير عن الرأي مادة كفلها الدستور العراقي النافذ.

ويطالب المركز العراقي لدعم حرية التعبير، السيد رئيس الوزراء، د.



حيدر العبادي، إصدار عفو خاص للأكاديمي والمحلل السياسي في شبكة الاعلام العراقي (محمد نعناع حسن)، وان لا تكون شبكة الاعلام العراقي أساساً لقمع حرية التعبير.

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