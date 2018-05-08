الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


العبادي يدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات
2018/05/08 | 23:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من افضل القوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اسطنبول تستضيف الصحفيين العرب
⋙ أرباح وإيرادات "ديزني" تتجاوز التوقعات في الربع المالي الثاني
⋙ عمليات بغداد تنفي تعرض الدليمي الى محاولة اغتيال جنوبي العاصمة
⋙ الاعلام الامني يعلن تفجير عبوات ناسفة في سامراء وديالى والانبار
⋙ مفهوم مقاطعة الإنتخابات وأبعادها
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: باريس يقترب من الثلاثية بهدف في شباك ليزيريبي
⋙ فيديو - بعثة المنتخب السعودي تتجه إلى قادش استعدادا لمواجهة الجزائر
⋙ بالصور.. ام الربيعين تحتفل بمهرجان الربيع
الأكثر شيوعا