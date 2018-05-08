2018/05/08 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تفاعلت دول العالم مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاقية النووية الإيرانية، واعتزامه فرض عقوبات اقتصادية على طهران ومن يساعدها.

وأعربت "تيزيزا ماي" رئيسة الوزراء البريطانية عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة من الصفقة الإيرانية في بيان مشترك مع ألمانيا وفرنسا، كما أكد الاتحاد الأوروبي إصراره على الالتزام بالاتفاقية النووية.

ومن جانبه قال "إيمانويل ماكرون" الرئيس الفرنسي عبر"تويتر":" سنعمل بشكل جماعي في إطار أوسع يغطي النشاط النووي، وما بعد عام 2025، والنشاط البالستي، والاستقرار في الشرق الأوسط، لاسيما سوريا واليمن والعراق".

ووصف "ترامب" الاتفاقية في وقت سابق اليوم بأنها كارثية وأحادية الاتحاه ولن تحقق السلام، ليقرر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

من جانبه، قال "حسن روحاني" الرئيس الإيراني إن الولايات المتحدة فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن اتفاقية الأسلحة النووية، مؤكداً استمرار بلاده في الوفاء بتعهداتها في الاتفاق.

وأضاف روحاني في خطاب تليفزيوني، أن الاتفاق لم يكن اتفاقاً ثنائياً بين الولايات المتحدة وإيران، ولكنه اتفاق دولي متعدد الأطراف أيده مجلس الأمن الدولي.

"نشعر بخيبة أمل" هكذا علقت روسيا علي قرار الانسحاب، على لسان "ديمتري بوليانسكي" نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في تصريحات صحفية اليوم.

وعند سؤاله عما إذا كانت روسيا ستدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن القرار الأمريكي، قال: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وأكد البيت الأبيض أن العقوبات الاقتصادية على إيران ستشمل قطاع الطاقة، والبتروكيماويات، وكذلك القطاع المالي.

ومن جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستتخذ "إجراءات فورية" لتنفيذ قرار "ترامب" بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، مشيرةً إلى أن العقوبات ستفرض مجدداً خلال 90 يومًا أو 180 يومًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قادة العالم يأسفون لانسحاب ترامب من اتفاق إيران) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قادة العالم يأسفون لانسحاب ترامب من اتفاق إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).