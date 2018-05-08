مايكروسوفت تحيي كاميرات “Kinect” ثلاثية الأبعاد

2018/05/08 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

استعرضت مايكروسوفت خلال مؤتمر “Build 2018” جيلها الجديد من كاميرات “Kinect” ثلاثية الأبعاد.

وأوضح الخبراء في الشركة المصنعة أن الجيل الجديد من هذه الكاميرات زود بتقنيات خاصة للتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومنصة “Azure” المخصصة لتطوير التطبيقات.

وطرحت مايكروسوفت أول جيل من “Kinect” عام 2010، خصيصا لعشاق “Xbox 360” وألعاب الفيديو، حيث زودت هذه الكاميرات بتقنيات ثلاثية الأبعاد تسمح للمستخدم بالتحكم باللعبة عن بعد عن طريق تحريك يديه أو جسمه.

والكثير من المهتمين بشؤون التقنية كانوا قد وجدوا استخدامات أخرى لتلك الكاميرا واستعملوها في الطباعة ثلاثية الأبعاد، وحتى في مجال الطب وتوضيح آلية القيام بالعمليات الجراحية لطلاب الكليات الطبية.



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