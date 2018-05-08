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الجامعة العربية تتجه لاعتماد قرار ضد قطر
2018/05/08 | 23:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التابع لجامعة الدول العربية، خلال دورته الـ49، باعتماد مشروع قرار يؤكد ضمان حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الرياضية الكبرى التي تشارك فيها الفرق العربية بدون تشفير.

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