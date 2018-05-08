2018/05/08 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني : اميركا لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق

8 مايو, 2018 | 11:02 م - عدد القراءات: 25 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اكد الرئيس الايراني “حسن روحاني” ان الولايات المتحدة لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق ، مشیرا الى ان الاتفاق النووي هو اتفاق دولي وليس اتفاق ثنائي بين بلدين في رده على قرار ترامب بانسحاب اميركا من الاتفاق النووي.

وقال “روحاني” في كلمة متلفزة مساء الثلاثاء كنا نعلم منذ البداية ان اميركا لن تفي بتعهداتها وهذا ما ثبت لنا في قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.

واضاف : سنجري مشاورات مع الدول المعنية بالاتفاق النووي.

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