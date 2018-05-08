الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


روحاني : اميركا لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق
2018/05/08 | 23:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روحاني : اميركا لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق

8 مايو, 2018 | 11:02 م   -   عدد القراءات: 25 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اكد الرئيس الايراني “حسن روحاني” ان الولايات المتحدة لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق ، مشیرا الى ان الاتفاق النووي هو اتفاق دولي وليس اتفاق ثنائي بين بلدين في رده على قرار ترامب بانسحاب اميركا من الاتفاق النووي.

وقال “روحاني” في كلمة متلفزة مساء الثلاثاء كنا نعلم منذ البداية ان اميركا لن تفي بتعهداتها وهذا ما ثبت لنا في قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.

واضاف : سنجري مشاورات مع الدول المعنية بالاتفاق النووي. 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني : اميركا لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق) نشر أولاً على موقع (الموقف العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني : اميركا لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الموقف العراقي).


كامل التفاصيل في: الموقف العراقي ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اسطنبول تستضيف الصحفيين العرب
⋙ أرباح وإيرادات "ديزني" تتجاوز التوقعات في الربع المالي الثاني
⋙ عمليات بغداد تنفي تعرض الدليمي الى محاولة اغتيال جنوبي العاصمة
⋙ الاعلام الامني يعلن تفجير عبوات ناسفة في سامراء وديالى والانبار
⋙ مفهوم مقاطعة الإنتخابات وأبعادها
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: باريس يقترب من الثلاثية بهدف في شباك ليزيريبي
⋙ فيديو - بعثة المنتخب السعودي تتجه إلى قادش استعدادا لمواجهة الجزائر
⋙ بالصور.. ام الربيعين تحتفل بمهرجان الربيع
الأكثر شيوعا