استهداف بيت مرشح عن سائرون في بابل برمانة يدوية

2018/05/08 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باستهداف بيت مرشح عن سائرون في بابل برمانة يدوية.

واخبر المصدر "الغد برس"، انه "تم استهداف بيت المرشح عن ائتلاف سائرون صارم عبد الحسين، في محافظة بابل برمانة يدوية".

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واشار الى ان "الانفجار تسبب باضرار مادية في المنزل دون وقوع اصابات بشرية".

واضاف المصدر ان "عبد الحسين احد المرشحين المدنيين في تحالف سائرون".

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