تفجير 34 عبوة ناسفة لداعش في ثلاث محافظات

2018/05/08 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فجرت القطعات الامنية في ثلاث محافظات، 34 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابية.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "قوات عمليات سامراء فجرت أربع عبوات ناسفة تحت السيطرة ضمن منطقة الجزيرة".وأضاف "كما تمكنت القوات في عمليات ديالى استنادا الى معلومات استخبارية ومن خلال البحث والتفتيش من العثور على عبوة ناسفة في قرية البوبكر وتم تفجيرها موقعياً دون أضرار".ولفت رسول الى ان "قوة من قيادة عمليات الأنبار عثرت خلال تطهير مقبرة البوعساف على 29 عبوة ناسفة على شكل جليكان يحتوي على مادة C4 جرى تفجيرها من قبل مفرزة المعالجة".انتهى

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