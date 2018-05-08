2018/05/08 | 23:40

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الثلاثاء 8 مايو 2018 | 11:09 مساءً

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نجاة النائبة زيتون الدليمي وإصابة نجلها بتفجير انتحاري جنوبي بغداد

بغداد/..



أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بنجاة النائبة زيتون الدليمي واصابة نجلها اثر تفجير انتحاري استهدف موكبها جنوبي العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ "عين العراق نيوز"، ان "انتحاري فجر نفسه بالقرب من موكب النائبة زيتون الدليمي ضمن منطقة هور رجب التابعة للدورة جنوبي بغداد".



واضاف المصدر ان "التفجير اعقبه رمي عشوائي من قبل مسلحين، مااسفر عن اصابة نجل النائبة يجروح متفاوتة".



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