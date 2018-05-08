محمد علاوي ينفي سحب ترشيحه من قبل مفوضية الانتخابات

2018/05/08 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص - العراق

اكد الدكتور محمد توفيق علاوي المرشح عن تحالف القائمة الوطنية بزعامة الدكتور اياد علاوي في بيان استلمت وكالتنا نسخة منه " اكد فيه نفي سحب ترشيحه من قبل المفوضية للانتخابات القادمة.

واوضح البيان "ان بعض وسائل الاعلام قد تناقلت يوم امس خبر سحب ترشيحي من قبل المفوضية للانتخابات القادمة وتم نقله بشكل "غير دقيق" حسب وصف علاوي.

كما أؤكد ان هذا الخبر غير صحيح وعار من الصحة.

وختم البيان بتقديم وافر الشكر والتقدير لكافة المواطنين الذين تأثروا وتألموا من هذا الخبر غير الصحيح.

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