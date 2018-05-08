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الطقس يفاقم معاناة النازحين بمخيم سردشت في سنجار
2018/05/08 | 23:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لحقت أضرار كبيرة

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