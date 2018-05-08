استقرار الأسهم الأمريكية بالختام مع انسحاب واشنطن من اتفاق إيران

2018/05/08 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الإيراني.

وجاء استقرار "وول ستريت" مع قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" باعتزامه فرض عقوبات اقتصادية على طهران بعد إعلان انسحاب بلاده من الاتفاق النووية مع طهران.

وأعربت قادة العالم خاصة الدول التي ضمن الاتفاق عن أسفهم من هذا القرار، مؤكدين التزامهم باتفاق إيران من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية.

كما أكدت إيران أن الاتفاق لم يكن اتفاقاً ثنائياً بين الولايات المتحدة وطهران، ولكنه اتفاق دولي متعدد الأطراف أيده مجلس الأمن.

وكان القطاع المالي من بين الأفضل أداءً في البورصة الأمريكية، حيث ارتفع بنحو 0.7% عند الإغلاق.

وفي بيانات اقتصادية، سجلت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال مارس مستوى قياسياً مرتفعاً.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إن عملية تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة لن تؤثر بشكل كبير على اقتصادات الأسواق الناشئة وأسواق الأسهم.

وعند ختام التعاملات، استقر مؤشر" داو جونز" الصناعي عند 24360.2 نقطة، بعد تقلبات ملحوظة على مدار الجلسة.

فيما استقر "ستاندرد آند بورز" عند 2671.9 نقطة، وشهد "ناسداك" استقراراً مماثلاً عند 7266.9 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 93.014 دولار.

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