سوريا تعلق على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني

2018/05/09 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان مصدر في الخارجية السورية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا أن هذا الانسحاب يثبت تنكر الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها الدولية.

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