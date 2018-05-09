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سوريا تعلق على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني
2018/05/09 | 00:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أدان مصدر في الخارجية السورية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا أن هذا الانسحاب يثبت تنكر الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها الدولية.

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