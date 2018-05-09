نجاة النائبة زيتون الدليمي واصابة نجلها بتفجير انتحاري اعقبه هجوم مسلح جنوبي بغداد

2018/05/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر في الشرطة العراقية، الثلاثاء، بأن النائبة في البرلمان زيتون الدليمي نجت من تفجير انتحاري اعقبه هجوم مسلح استهدف موكبها جنوبي بغداد، ما ادى الى اصابة نجلها بجروح.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة من الجيش تدخلت وعالجت الموقف"، مشيرا الى انه "تم نقل نجل النائبة الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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