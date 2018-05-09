اصابة نجل النائبة زيتون الدليمي بتفجير انتحاري وهجوم مسلح جنوبي بغداد

2018/05/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باصابة نجل النائبة زيتون الدليمي بتفجير انتحاري وهجوم مسلح جنوبي بغداد.واخبر المصدر "الغد برس"، ان "انتحاريا فجر نفسه على بعد اكثر من 100 متر من موكب النائبة زيتون الدليمي، ضمن منطقة هور رجب التابعة للدورة".

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واضاف انه "اعقب التفجير رمي عشوائي من قبل مسلحين"، لافتا الى ان "الهجوم اسفر عن اصابة نجل النائبة بجروح مختلفة".

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