أوباما: قرار ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني مضلل

2018/05/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الذي جرى في عهده إبرام الاتفاق النووي الإيراني، إن قرار الرئيس دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق «مضلل».

وأوضح أوباما، في بيان، «أعتقد أن قرار تعريض الاتفاق للخطر دون أي انتهاك من جانب إيران هو خطأ جسيم».

أعلن ترامب، الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015.

وقال ترامب، «أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني».

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، بهدف حرمانها من امتلاك أسلحة نووية.

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